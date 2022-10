En tête-à-tête : Gaëlle Choisne et Hélène Soumaré

En tête-à-tête : Gaëlle Choisne et Hélène Soumaré, 18 novembre 2022, . En tête-à-tête : Gaëlle Choisne et Hélène Soumaré



2022-11-18 18:30:00 – 2022-11-18 À l’occasion de l’exposition Il était une fois… le FRAC vous invite à un échange entre l’artiste Gaëlle Choisne et la commissaire d’exposition Hélène Soumaré.

A partir des oeuvres de Gaëlle Choisne , L’Oreille et L’Huître présentées dans l’exposition, les deux invitées nous racontent les généalogies et nous révèlent les énergies, à l’oeuvre dans le travail de l’artiste. dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville