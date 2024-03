En tête à tête avec la faune ieu de rendez-vous Classe nature (dans le parc zoologique) Besançon, samedi 6 juillet 2024.

Devenez acteur du bien-être des animaux du zoo et venez confectionner des enrichissements et les distribuer en compagnie de notre équipe. C’est l’occasion de découvrir l’importance de cette pratique et prendre le temps d’observer le comportement des animaux.

Public concerné à partir de 7 ans

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 10:00:00

fin : 2024-08-31 11:00:00

ieu de rendez-vous Classe nature (dans le parc zoologique) 99 Rue des Fusillés de la Résistance

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@citadelle.besancon.fr

