En terrain libre – Festival UP ! Auditorium (L’) – Rezé Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

En terrain libre – Festival UP ! Auditorium (L’) – Rezé, 1 avril 2022, Rezé. 2022-04-01

Horaire : 20:00

Gratuit : oui sur réservation : digitick.com Documentaire de Corinne Sullivan, Delphine Moreau, Marie Famulicki – 52 min.Elles ont entre 15 et 20 ans et forment l’équipe de foot du Red Star de Saint-Ouen. Nous suivons la partie qui se joue dans les tribunes, les vestiaires, les couloirs : celle de ces jeunes filles qui, du terrain de foot à leurs quartiers, cherchent leur place en tant que femmes. Elles jouent, chantent et mettent en scène leur trajectoire de “garçons manqués” et se racontent avec toute la liberté frondeuse qu’elles ont su conquérir.Présenté par le Forum Visages dans le cadre du Festival du film documentaire de Rezé. Dans le cadre du Festival UP ! (1er au 8 avril 2022) Auditorium (L’) – Rezé adresse1} Château de Rezé Rezé 44400

02 51 70 78 00 http://www.lasoufflerie.org info@lasoufflerie.org

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Auditorium (L') - Rezé Adresse Avenue de Bretagne Ville Rezé lieuville Auditorium (L') - Rezé Rezé Departement Loire-Atlantique

Auditorium (L') - Rezé Rezé Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reze/

En terrain libre – Festival UP ! Auditorium (L’) – Rezé 2022-04-01 was last modified: by En terrain libre – Festival UP ! Auditorium (L’) – Rezé Auditorium (L') - Rezé 1 avril 2022 Auditorium (L') - Rezé Rezé Nantes

Rezé Loire-Atlantique