En suspension Centre Culturel de Quartier Soupetard Toulouse, mercredi 7 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-07T09:00:00+01:00 – 2024-02-07T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-27T09:00:00+01:00 – 2024-03-27T18:00:00+01:00

Isabelle Couchaux, sculptrice textile, propose une exposition d’art textile contemporain. L’envie d’habiller des formes autres que des corps, a joué comme un déclic. Cela lui permet de concrétiser ses rêves, de raconter des histoires, de parler de l’intime, de l’exclusion, de la fragilité de l’être de façon onirique et poétique. Ses sculptures en suspension sont comme accrochées entre deux mondes, en flottement perpétuel.

En lien avec l’exposition, un atelier ado / adultes et un atelier 8-12 ans sur la sculpture textile sont proposés le sam. 24 fév.

Centre Culturel de Quartier Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 99 70 https://soupetard.toulouse.fr Le Centre d’animation Soupetard accueille trois centres de loisirs et deux Accueils jeunes. Il offre des ateliers musicaux et d’arts plastiques. Des stages ainsi que des sorties famille sont également organisés. Le centre héberge aussi des ateliers associatifs.Tout au long de la saison, il accueille des pièces de théâtre et des concerts, ainsi que des spectacles et des contes pour les plus jeunes. Il programme aussi plusieurs expositions à caractère artistique ou pédagogique.À télécharger (format.pdf)La programmation de votre étéLa saison culturelle septembre 2020 janvier 2021Les activités de pratique amateur 2020-2021 du territoire Toulouse EstLes tarifs 2020/2021 des activités de pratique amateur Métro ligne A RoseraieBus lignes 19, 37

© Isao