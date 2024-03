En Suspens par Louison Baroth Artless Gallery Marseille 6e Arrondissement, mardi 26 mars 2024.

En Suspens par Louison Baroth Artless Gallery Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Périple photographique de Louison Baroth

Vernissage le 28 mars de 19h à 22h



En suspens” est le récit coloré et illustré d’un périple en Asie du Sud-Est où la notion de prendre le temps y est toute particulière. Découvrez la vision ignorante et curieuse d’une étrangère à travers cette série de moments “suspendus”, entre villes et rizières, plaines et montagnes, tradition et modernité. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 12:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

Artless Gallery 1 rue Ferdinand Rey

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

