Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine Saint-Briac-sur-Mer Manifestation en suspens. Projection du film « La grande illusion » de Jean Renoir / Juin 1937 / 1h 54min / Drame, Guerre. Première Guerre mondiale. Deux soldats français sont faits prisonniers par le commandant von Rauffenstein, un Allemand raffiné et respectueux. Conduits dans un camp de prisonniers, ils aident leurs compagnons de chambrée à creuser un tunnel secret. Mais à la veille de leur évasion, les détenus sont transférés. Ils sont finalement emmenés dans une forteresse de haute sécurité dirigée par von Rauffenstein. Celui-ci traite les prisonniers avec courtoisie, se liant même d'amitié avec Boeldieu. Mais les officiers français préparent une nouvelle évasion. Pour visionner le film il faut être adhérent à l'association des Montreurs d'ombres. L'adhésion est de 20€ pour 7 films projetés à Saint-Briac. Il est possible d'adhérer gratuitement mais seulement pour les 4 premières projections subventionnées par la mairie de Saint-Briac. Dimanche 21 mars 2020 – 17h – Salle de La Vigie montreurs.dombres@gmail.com

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Briac-sur-Mer Autres Lieu Saint-Briac-sur-Mer Adresse Salle de La Vigie Rue de Pleurtuit Ville Saint-Briac-sur-Mer