Bilhères 64260 15 15 EUR En famille ou par équipe, munis d’un carnet de

route, d’une carte et d’une boussole, participez

à un jeu de piste pour découvrir les grands

rapaces pyrénéens et tout savoir (ou presque !)

de leur vol, des migrations, de leur régime

alimentaire…

D+100m – facile. Réservations (places

+33 6 51 22 41 89

