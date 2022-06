En suivant le vol des Rapaces

En suivant le vol des Rapaces, 3 août 2022, . En suivant le vol des Rapaces



2022-08-03 – 2022-08-03 15 15 EUR En famille ou par équipe, munis d’un carnet de route, d’une carte et d’une boussole, participez à un jeu de piste pour découvrir les grands rapaces pyrénéens et tout savoir (ou presque !) de leur vol, des migrations, de leur régime alimentaire…

D+100m – facile. Réservations (places limitées) Bureau Montagne Vallée d’Ossau

Animation labellisée Eté Ossalois En famille ou par équipe, munis d’un carnet de route, d’une carte et d’une boussole, participez à un jeu de piste pour découvrir les grands rapaces pyrénéens et tout savoir (ou presque !) de leur vol, des migrations, de leur régime alimentaire…

D+100m – facile. Réservations (places limitées) Bureau Montagne Vallée d’Ossau

Animation labellisée Eté Ossalois En famille ou par équipe, munis d’un carnet de route, d’une carte et d’une boussole, participez à un jeu de piste pour découvrir les grands rapaces pyrénéens et tout savoir (ou presque !) de leur vol, des migrations, de leur régime alimentaire…

D+100m – facile. Réservations (places limitées) Bureau Montagne Vallée d’Ossau

Animation labellisée Eté Ossalois dernière mise à jour : 2022-06-17 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville