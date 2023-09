Bal Trad en suivant le lien d’inscription, Monteils (30), 1 octobre 2023, .

Bal Trad Dimanche 1 octobre, 17h30 en suivant le lien d’inscription, Monteils (30) 13,5

Chers danseurs et danseuses,

Je vous propose un bal d’automne à Monteils chez mes voisins !

Au programme, le Caminarem Orchestra, groupe local que la plupart d’entre vous connaisse : https://www.youtube.com/@caminaremorchestra41

Adrien à l’accordéon fera la première partie ;-)

Pensez à vous inscrire, les inscriptions seront seulement en ligne. https://www.lepotcommun.fr/pot/7q4onu3b

À manger et à boire sur place et surtout … un super parquet miel !

Au plaisir de danser ensemble !

Marie-Noëlle B.

source : événement Bal Trad publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T17:30:00+02:00 – 2023-10-01T21:30:00+02:00

baltrad balfolk