EN STUDIO AVEC SERGE GAINSBOURG
Rouen, jeudi 28 mars 2024.

EN STUDIO AVEC SERGE GAINSBOURG Rouen Seine-Maritime

Quel musicien ou tout simplement fan n’a pas rêvé de se faire tout petit en cabine pour assister au processus créatif de Serge Gainsbourg ? En suivant l’artiste au fil de ses enregistrements en studio, à Paris, Londres ou dans les Caraïbes, avec des anecdotes de séances, et grâce aux témoignages de ses collaborateurs, on se transporte dans les studios français et à l’étranger avec celui qui, plus de trente ans après sa disparition, suscite toujours autant d’admiration. L’homme qui ne voulait pas devenir chanteur par peur d’être rejeté n’a cessé de créer, de jouer avec les mots et les sons, de s’adapter, de provoquer, au point de ne laisser personne indifférent.

Gisèle Clark, technicienne du son et formatrice à Abbey Road Institute Paris.

