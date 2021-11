Ardin Ardin Ardin, Deux-Sèvres En soutien aux maldes du cancer Ardin Ardin Catégories d’évènement: Ardin

Ardin Deux-Sèvres Ardin L’association Vivre la vie, qui œuvre au bénéfice des malades du cancer, organise un spectacle samedi 20 novembre, à 19h00 à la salle des fêtes du Chaillot à Ardin.

Bruno Ligonnière y présentera son spectacle Apprends donc un métier (nouveau spectacle d’ 1heure) et des reprises de chansons françaises (1h00.)

