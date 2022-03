« EN SORTANT DE L’ÉCOLE : LIBERTÉ » La Maison de la Poésie Paris Catégories d’évènement: île de France

« En sortant de l’école » est une collection de courts métrages animés (13 épisodes de trois minutes) se proposant d’associer librement mais talentueusement des poèmes à l’univers graphique de jeunes réalisateurs sortis des écoles d’animation françaises. C’est aussi la première et unique série d’animation dédiée à la poésie pour le jeune public. Après Jacques Prévert, Robert Desnos, Guillaume Apollinaire, Paul Éluard, Claude Roy, Jean Tardieu, Paul Verlaine et Andrée Chédid, la neuvième saison est guidée par un thème : la liberté. Une production Tant Mieux Prod avec la participation de France télévisions. La Maison de la Poésie Passage Molière, 157 rue Saint Martin Paris 75003 Contact : https://www.maisondelapoesieparis.com/events/en-sortant-de-lecole-la-liberte/ Cinéma;Enfants

