Hommage à la poésie de Prévert, Desnos et Apollinaire, ce ciné-concert réunit 16 films-poèmes de la collection En sortant de l’école, produite par Tant Mieux Prod et France Télévisions, diffusée depuis 2014 sur France TV. Les musiques et les textes sont interprétés ou chantés en direct par les musiciens-récitants. De courts interludes montrent les réalisatrices au travail, évoquent le contexte de fabrication des films, ou encore redonnent la voix à Jacques Prévert. Grâce à l’instrumentarium étendu des quatre musiciens (piano, guitare, accordéon, mélodica, synthétiseurs, ukulélé, clarinette, batterie…), le spectacle offre un voyage dans la poésie populaire de Prévert, le surréalisme plein d’humour de Desnos, les souvenirs d’Apollinaire, dans des tonalités et couleurs très contrastées.

Entrée libre dans la limite des places disponibles auprès de la médiathèque

À 14 h 30 au Centre culturel L’Orangerie Centre Culturel L’Orangerie 6, allée du verger 95700 Roissy-en-France Roissy-en-France Val-d’Oise

