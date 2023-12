En sortant de l’école, 10 ans de poésie animée : exposition et projections Médiathèque Marguerite Duras Paris, 16 janvier 2024 00:00, Paris.

Le mercredi 31 janvier 2024

de 15h00 à 16h00

Le vendredi 26 janvier 2024

de 18h30 à 19h30

Du mardi 16 janvier 2024 au jeudi 29 février 2024 :

.Tout public. gratuit

Exposition sur les dessous de la création de cette série de courts métrages d’animation qui met la poésie à l’honneur

En sortant de l’école

Une collection de courts-métrages animés se proposant d’associer librement mais talentueusement

des poèmes à l’univers graphique de jeunes réalisateurs.

Co-produite depuis 2013 par Tant Mieux Prod et France Télévisions pour une diffusion en

mars à l’occasion du Printemps des poètes dans la case Ludo sur France 3, En sortant de l’école est la seule collection dédiée à la poésie.

Cette collection de courts métrages patrimoniaux et atypiques fait entendre et rend sensible aux enfants la poésie française.

Chaque saison associe, dans la liberté artistique la plus exigeante, 13 poèmes à l’univers graphique de 13 jeunes réalisatrices et réalisateurs tout juste sortis des écoles d’animation française aussi diverses que la Poudrière, les Gobelins, l’ENSAD, l’EMCA, l’Atelier de Sèvres, l’ESAAT, Supinfocom…



Tout en

prenant le temps d’admirer plus en détails la richesse des décors originaux ,

les spectateurs en apprendront davantage sur les différentes étapes et

techniques de fabrication du film d’animation grâce aux différents documents

mis à leur disposition.

En savoir plus ici

L’exposition

L’exposition présente à la fois des éléments issus des films (décors, feuilles d’animation, personnages…) et des éléments fabriqués en amont, pendant la phase de recherche (storyboards, esquisses, carnets de croquis…).

La phase de développement des films d’animation est en effet souvent très riche en recherches peintes et dessinées. Elles permettent de trouver l’ambiance, les couleurs et l’atmosphère générale du film. Quant aux films, s’ils utilisent tous des techniques numériques, ils sont aussi faits en partie à la main à l’aide de matières, mediums et techniques artisanales. Ce sont ces originaux qui vous sont proposés dans cette exposition pour célébrer les 10 ans du programme En sortant de l’école.

Les projections

Vive

l’insolence (13 films – 45 min)

Depuis 2014, les collections En sortant de l’école proposent

d’associer librement mais talentueusement des poèmes à l’univers graphique de

jeunes réalisateurs. L’objectif est double : offrir à de jeunes talents

l’occasion de réaliser un premier film professionnel, et rendre accessible aux

enfants l’univers et les mots de nos poètes.

Dans cette sélection, nous mettons à l’honneur

les petits et grands rebelles en compagnie de Jacques Prévert, Claude

Roy, Guillaume Apollinaire, Jean Tardieu, Andrée Chedid, Paul Verlaine et Jean

de la Fontaine.

Vendredi 26 janvier, à 18h30.

Ecole

Buissonnière (13 films – 45 min)

Dans cette sélection intitulée École

Buissonnière, nous vous invitons à prendre les chemins de traverse en

compagnie de Jacques Prévert, Robert Desnos, Guillaume Apollinaire, Jean

Tardieu, Paul Verlaine et Andrée Chedid.

Mercredi 31 janvier, à 15h.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

Contact : +33155254910

© Aurore Peuffier pour TantMieux Prod