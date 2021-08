En son lieu Théâtre Sorano, 22 mars 2022, Toulouse.

En son lieu

du mardi 22 mars 2022 au mercredi 23 mars 2022 à Théâtre Sorano

### Christian Rizzo / ICI – CCN Montpellier Occitanie Avec le danseur Nicolas Fayol, Christian Rizzo compose un solo hypnotique en transplantant le hip hop en pleine nature. Bien que sous-titré « solo pour Nicolas Fayol », _en son lieu_ va plus loin que présenter un interprète. Au contraire il suit la voie, toute taoïste, d’un arrachement à soi. Venu à la danse par le hip hop, Nicolas Fayol a choisi de vivre dans la campagne, où il inscrit désormais cette pratique d’origine urbaine. Entre ralentis et accélérations, en baskets ou pieds nus, dans la douceur d’un flux continu comme le bruit du vent dans les pins, _en son lieu_ s’est écrit entre les paysages de nature où la pièce s’est d’abord répétée et la boîte noire du théâtre où elle s’est ensuite transportée. En ce lieu hanté d’un autre lieu, le hip hop se dépouille de l’image qui lui colle à la peau. Une qualité autre en émane, poétique, mélancolique et mystérieuse, quelque chose comme la danse d’un compagnon errant. _Une coréalisation [La Place de la Danse](https://laplacedeladanse.com/agenda/saison-2021-2022/en-son-lieu) / Théâtre Sorano _ __ ### Plus d’infos [Site du Théâtre Sorano ](https://www.theatre-sorano.fr/) ![]() ### Infos pratiques * Mardi 22 et mercredi 23 mars à 20h * Durée : 50 minutes

Plein : 22€ / Réduit (1) : 18€ / Réduit (2) : 12€ / Formules 3 et 5 spectacles

Culture

Théâtre Sorano 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T20:00:00 2022-03-22T20:50:00;2022-03-23T20:00:00 2022-03-23T20:50:00