Christian Rizzo / Solo pour Nicolas Fayol.

En son lieu excède la question de l’endroit. Il déborde de la portion délimitée dans l’espace pour revenir aux propriétés de la matière et lui restituer toute sa puissance de composition.

D’abord travaillé en extérieur, au contact des sols accidentés, des bruits, des souffles et des mouvements de la nature, le solo de Nicolas Fayol, danseur rompu à la technique break, parvient à faire jaillir la qualité d’un geste en relation immédiate avec le paysage. À rebours de l’environnement urbain, qui contextualise la danse hip-hop à outrance, cette immersion en milieu vivant révèle une forme de primauté poétique, antérieure à toute utilité, extérieure à toute virtuosité. De retour dans la boite noire du studio la correspondance entre le dehors et le dedans, l’expérience et le souvenir, précise les termes d’un dialogue qui, depuis le départ, se joue à deux.

Au détour d’un corps, des fragments de narration surgissent, un portrait se dessine, se divise et se dédouble au cœur d’un processus d’abstraction où s’intensifient perceptions et sensations. Mais quel est le chemin emprunté : s’adonner à l’errance pour conjurer la solitude ou s’arracher de soi pour partir en dérive ?

Une coréalisation La Place de la Danse / Théâtre Sorano.

Durée 50 mn.

