Horaire : 11:00 12:00

Gratuit : oui sur inscription Le logement que vous occupez vous paraît en mauvais état, dégradé ou dangereux ? Diverses actions sont possibles ! Les associations CLCV (Consommation, logement & cadre de vie) et l’ADIL 44 s’associent pour vous apporter leur expertise lors de cette webconférence. Qu’est-ce qui qualifie un logement indécent ou insalubre ? Quels signes repérer ? Comment les identifier pour mieux les prévenir ? Comment réagir et quelles démarches engager ? Que vous soyez locataire, propriétaire ou professionnel du logement ou du travail social, rejoignez-nous jeudi 21 avril 2022 de 11h à 12h. Evénement gratuit et en ligne, sur inscription : adil44.fr Pour toute question : contact@adil44.fr Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000

