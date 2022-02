En situation de mal-logement, que puis-je faire ? Maison de l’Habitant Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Sur inscription. Evenement en présentiel, jauge limitée Tout public, sur inscription A L’issue de l’exposition sur le mal-logement présente à La Maison de l’Habitant du lundi 21 au mercredi 23 février 2022 et proposée par la CLCV, nous vous proposons une soirée d’informations et de conseils sur ce sujet. Le logement que vous occupez vous paraît en très mauvais état, dégradé ou dangereux ? Diverses actions sont possibles pour vous en prémunir, limiter les risques et savoir comment réagir. Soirée d’information animée par les conseillers de la CLCV et de l’Adil 44. Maison de l’Habitant adresse1} Centre-ville Nantes 44000

