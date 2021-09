Roubaix Pôle Ressources Jeunesse Nord - Maison du Projet Nord, Roubaix En septembre, faites-vous vacciner dans les quartiers Nord Pôle Ressources Jeunesse Nord – Maison du Projet Roubaix Catégories d’évènement: Nord

du lundi 13 septembre au vendredi 17 septembre à Pôle Ressources Jeunesse Nord – Maison du Projet

En septembre, faites-vous vacciner près de chez vous **sans rendez-vous**. **C’est important de se faire vacciner, pour se protèger et protèger les autres.** Se faire vacciner, c’est protéger les personnes les plus fragiles : • les personnes malades • les personnes âgées, les grands-parents • les femmes enceintes. **Pour les jeunes à partir de 12 ans, se faire vacciner :** C’est pouvoir étudier sereinement dans son établissement scolaire. C’est pouvoir être libre de pratiquer ses sports et ses loisirs (salles de sport, médiathèque, cinéma…). **Pour les femmes enceintes, se faire vacciner :** C’est se préserver pendant la grossesse, pour ne pas mettre en danger son futur bébé.

Gratuit sans rendez-vous

Tous les habitants de Roubaix peuvent se faire vacciner au plus vite. Pôle Ressources Jeunesse Nord – Maison du Projet 135 rue de Flandre, Roubaix Roubaix Nord Nord

