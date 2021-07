Annonay Annonay Annonay, Ardèche En Scènes, en été : Fantazio Annonay Annonay Catégories d’évènement: Annonay

Ardèche

En Scènes, en été : Fantazio Annonay, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Annonay. En Scènes, en été : Fantazio 2021-07-10 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-10 23:00:00 23:00:00 Place des Cordeliers Cour des Cordeliers

Annonay Ardêche Annonay Fantazio est un être étrange. Fascinant, un brin schizophrène. Le voir en concert, entouré de sa troupe de musiciens, c’est entrer dans un univers réjouissant et sautillant, balloté entre mille influences, propice à la communion collective. bonjour@smac07.com +33 4 75 33 15 54 https://www.smac07.com/ dernière mise à jour : 2021-06-17 par Office de Tourisme Ardèche Grand Air

Détails Catégories d’évènement: Annonay, Ardèche Étiquettes évènement : Autres Lieu Annonay Adresse Place des Cordeliers Cour des Cordeliers Ville Annonay lieuville 45.24059#4.67219