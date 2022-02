En Scènes – Comédie Musicale « Notre-Dame de Paris » Limony Limony Catégories d’évènement: Ardèche

Limony

En Scènes – Comédie Musicale « Notre-Dame de Paris » Limony, 13 février 2022, Limony. En Scènes – Comédie Musicale « Notre-Dame de Paris » Maison de la Musique Lieu-dit Arcoules Limony

2022-02-13 16:30:00 16:30:00 – 2022-02-13 17:50:00 17:50:00 Maison de la Musique Lieu-dit Arcoules

Limony Ardêche Limony EUR 10 10 Martine n’a rien d’une star ! Mais avec l’aide de son ami Gilles, ils vont oser le faire ! Ils vous proposent en direct leur incroyable projet de comédie musicale parce que c’est vital et qu’à un moment, dans la vie, c’est maintenant ou jamais. Maison de la Musique Lieu-dit Arcoules Limony

