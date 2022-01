En Scènes – Alex Vizorek « Ad Vitam » Davézieux Davézieux Catégories d’évènement: Ardèche

Davézieux

En Scènes – Alex Vizorek « Ad Vitam » Davézieux, 27 janvier 2022, Davézieux. En Scènes – Alex Vizorek « Ad Vitam » Espace Montgolfier 327 Rue des Pâtureaux Davézieux

2022-01-27 20:30:00 20:30:00 – 2022-01-27 22:00:00 22:00:00 Espace Montgolfier 327 Rue des Pâtureaux

Davézieux Ardêche Davézieux EUR Alex Vizorek, chroniqueur, comédien et humoriste étrille quotidiennement politiques et personnalités dans Par Jupiter sur France Inter aux côtés de Charline Vanhoenacker. billetterie@annonayrhoneagglo.fr +33 4 75 33 12 12 http://billetterie.annonayrhoneagglo.fr/ Espace Montgolfier 327 Rue des Pâtureaux Davézieux

dernière mise à jour : 2022-01-21 par Office de Tourisme Ardèche Grand Air

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Davézieux Autres Lieu Davézieux Adresse Espace Montgolfier 327 Rue des Pâtureaux Ville Davézieux lieuville Espace Montgolfier 327 Rue des Pâtureaux Davézieux

Davézieux Davézieux https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/davezieux/