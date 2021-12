Villeurbanne Théâtre Astrée - Université Lyon 1 Métropole de Lyon, Villeurbanne En scène ! Théâtre Astrée – Université Lyon 1 Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Théâtre Astrée – Université Lyon 1, le vendredi 15 avril 2022 à 19:19

L’ensemble chorégraphique de département Danse du Conservatoire de Lyon, constitué de grands élèves en Parcours Préparatoires aux Écoles Supérieures (PPES), parcours agréé par le Ministère de la Culture en 2019 et/ou de lycéens en Filière Artistique (Bac S2TMD) du lycée Saint-Exupéry présente En scène ! Ce spectacle propose de courtes pièces chorégraphiques de différents styles, imaginées, créées par ces jeunes danseurs à partir d’ateliers d’improvisation, de composition et pour certaines de transmission de répertoire, sous le tutorat de leurs professeurs de danse avec la complicité de musiciens, professeurs ou amis, pour les arrangements, montages ou création originale des musiques. **Conservatoire à rayonnement régional de Lyon** Spectacle coordonné par Nathalie Delassis Les créations présentées ont été réalisées sous le tutorat de Marion Mangin, Karline Marion, Claire Vuillemin et Bernard Horry. Courtes pièces chorégraphiques de différents styles, imaginées, créées par les jeunes danseurs du CRR Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne Villeurbanne Croix-Luizet Métropole de Lyon

2022-04-15T19:19:00 2022-04-15T20:45:00

