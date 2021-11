En scène Musée du Louvre, 28 octobre 2021, Paris.

En scène

du jeudi 28 octobre au lundi 31 janvier 2022 à Musée du Louvre

Cette exposition réunit une centaine de feuilles provenant de l’un des plus importants fonds de dessins d’habits de spectacle, celui des volumes de Costumes de fêtes, de ballets et de théâtre au temps de Louis XIV offerts par le baron Edmond de Rothschild (1845-1934) au musée du Louvre. Leur richesse permet de dévoiler la diversité d’invention des artistes (le Primatice, Jacques Bellange, Daniel Rabel, Henri Gissey et Jean Berain notamment) qui habillèrent les divertissements montés à la cour de France et de Lorraine du milieu du 16e siècle à l’aube du 18e siècle. Les véritables ouvrages textiles ayant disparu pour la plupart, ces dessins sont des sources inestimables pour l’histoire du costume, de la danse, de la musique et des spectacles en France durant cette période. Divisée en quatre sections, cette exposition consacre une première salle à l’atelier du dessinateur de costumes qui entend explorer la transmission de modèles entre les différentes générations d’artistes et les spécificités techniques propres à ce type de dessin. Le parcours propose ensuite au visiteur de suivre les principaux genres de spectacles représentés dans ces recueils : les divertissements équestres, les bals, ballets et mascarades, ainsi que les opéras de Jean-Baptiste Lully. Site web : [https://www.louvre.fr/en-ce-moment/expositions/en-scene](https://www.louvre.fr/en-ce-moment/expositions/en-scene)

Plein tarif : 17 € Gratuité : – 18 ans

dessins de costumes de la collection Edmond de Rothschild

Musée du Louvre Rue de Rivoli, 75001 Paris Paris Quartier du Palais Royal



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-28T09:00:00 2021-10-28T18:00:00;2021-10-29T09:00:00 2021-10-29T18:00:00;2021-10-30T09:00:00 2021-10-30T18:00:00;2021-10-31T09:00:00 2021-10-31T18:00:00;2021-11-01T09:00:00 2021-11-01T18:00:00;2021-11-03T09:00:00 2021-11-03T18:00:00;2021-11-04T09:00:00 2021-11-04T18:00:00;2021-11-05T09:00:00 2021-11-05T18:00:00;2021-11-06T09:00:00 2021-11-06T18:00:00;2021-11-07T09:00:00 2021-11-07T18:00:00;2021-11-08T09:00:00 2021-11-08T18:00:00;2021-11-10T09:00:00 2021-11-10T18:00:00;2021-11-11T09:00:00 2021-11-11T18:00:00;2021-11-12T09:00:00 2021-11-12T18:00:00;2021-11-13T09:00:00 2021-11-13T18:00:00;2021-11-14T09:00:00 2021-11-14T18:00:00;2021-11-15T09:00:00 2021-11-15T18:00:00;2021-11-17T09:00:00 2021-11-17T18:00:00;2021-11-18T09:00:00 2021-11-18T18:00:00;2021-11-19T09:00:00 2021-11-19T18:00:00;2021-11-20T09:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-21T09:00:00 2021-11-21T18:00:00;2021-11-22T09:00:00 2021-11-22T18:00:00;2021-11-24T09:00:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-25T09:00:00 2021-11-25T18:00:00;2021-11-26T09:00:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-27T09:00:00 2021-11-27T18:00:00;2021-11-28T09:00:00 2021-11-28T18:00:00;2021-11-29T09:00:00 2021-11-29T18:00:00;2021-12-01T09:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-02T09:00:00 2021-12-02T18:00:00;2021-12-03T09:00:00 2021-12-03T18:00:00;2021-12-04T09:00:00 2021-12-04T18:00:00;2021-12-05T09:00:00 2021-12-05T18:00:00;2021-12-06T09:00:00 2021-12-06T18:00:00;2021-12-08T09:00:00 2021-12-08T18:00:00;2021-12-09T09:00:00 2021-12-09T18:00:00;2021-12-10T09:00:00 2021-12-10T18:00:00;2021-12-11T09:00:00 2021-12-11T18:00:00;2021-12-12T09:00:00 2021-12-12T18:00:00;2021-12-13T09:00:00 2021-12-13T18:00:00;2021-12-15T09:00:00 2021-12-15T18:00:00;2021-12-16T09:00:00 2021-12-16T18:00:00;2021-12-17T09:00:00 2021-12-17T18:00:00;2021-12-18T09:00:00 2021-12-18T18:00:00;2021-12-19T09:00:00 2021-12-19T18:00:00;2021-12-20T09:00:00 2021-12-20T18:00:00;2021-12-22T09:00:00 2021-12-22T18:00:00;2021-12-23T09:00:00 2021-12-23T18:00:00;2021-12-24T09:00:00 2021-12-24T17:00:00;2021-12-26T09:00:00 2021-12-26T18:00:00;2021-12-27T09:00:00 2021-12-27T18:00:00;2021-12-29T09:00:00 2021-12-29T18:00:00;2021-12-30T09:00:00 2021-12-30T18:00:00;2021-12-31T09:00:00 2021-12-31T17:00:00;2022-01-02T09:00:00 2022-01-02T18:00:00;2022-01-03T09:00:00 2022-01-03T18:00:00;2022-01-05T09:00:00 2022-01-05T18:00:00;2022-01-06T09:00:00 2022-01-06T18:00:00;2022-01-07T09:00:00 2022-01-07T18:00:00;2022-01-08T09:00:00 2022-01-08T18:00:00;2022-01-09T09:00:00 2022-01-09T18:00:00;2022-01-10T09:00:00 2022-01-10T18:00:00;2022-01-12T09:00:00 2022-01-12T18:00:00;2022-01-13T09:00:00 2022-01-13T18:00:00;2022-01-14T09:00:00 2022-01-14T18:00:00;2022-01-15T09:00:00 2022-01-15T18:00:00;2022-01-16T09:00:00 2022-01-16T18:00:00;2022-01-17T09:00:00 2022-01-17T18:00:00;2022-01-19T09:00:00 2022-01-19T18:00:00;2022-01-20T09:00:00 2022-01-20T18:00:00;2022-01-21T09:00:00 2022-01-21T18:00:00;2022-01-22T09:00:00 2022-01-22T18:00:00;2022-01-23T09:00:00 2022-01-23T18:00:00;2022-01-24T09:00:00 2022-01-24T18:00:00;2022-01-26T09:00:00 2022-01-26T18:00:00;2022-01-27T09:00:00 2022-01-27T18:00:00;2022-01-28T09:00:00 2022-01-28T18:00:00;2022-01-29T09:00:00 2022-01-29T18:00:00;2022-01-30T09:00:00 2022-01-30T18:00:00;2022-01-31T09:00:00 2022-01-31T18:00:00