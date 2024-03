En Scène Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse Toulouse, mercredi 3 avril 2024.

En Scène Concert de Professeurs Mercredi 3 avril, 20h00 Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse Entrée libre dans la limite des places disponibles

« Paysage sonore et visuel de la musique française au XXè siècle »

Professeurs du Conservatoire :

Elsa Centurelli, clarinettes

Agnès Demeulenaere, hautbois et cor anglais

Alice Szymanski, flûtes

Eloise Urbain, piano et arrangement

Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse 76 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie

Concert de Professeurs Conservatoire

© Ömer Gülen