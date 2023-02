En scène Bibliothèque-Médiathèque Le Polyèdre, 24 février 2023, Bazas .

En scène

17 Allées Saint-Sauveur Bibliothèque-Médiathèque Le Polyèdre Bazas Gironde Bibliothèque-Médiathèque Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur

2023-02-24 – 2023-02-24

Bibliothèque-Médiathèque Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur

Bazas

Gironde

"Une demande en mariage", de la Cie les 13 lunes.

Courte pièce en sept scènes, Une demande en mariage excelle à peindre les caractères fébriles et excessifs de petits propriétaires terriens. Chez les Tchouboukov, un jeune homme maladif, Lomov, vient faire sa demande. La mère, veuve soupe au lait, le reçoit. Natalia, jeune fille vive et obstinée, l’espère. Une phrase malheureuse, un détail dérisoire… et s’abattent toutes les vieilles rancoeurs familiales, les contentieux jamais réglés, au travers de mots qui, souvent, dépassent la pensée…

Aujourd’hui, ces gens là pourraient bien posséder quelques vignes aux abords de Bordeaux, et remettre au goût du jour la chasse à courre dans les taillis girondins entre deux week-ends sur le bassin d’Arcachon. Cette fantaisie nous tente pour faire apparaître les personnages.

D’après ANTON TCHEKHOV.

+33 5 56 65 12 46

Cie les Lubies

Bibliothèque-Médiathèque Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas

