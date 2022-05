En scène ! Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

En scène ! Beauvais, 10 mai 2022, Beauvais. En scène ! Beauvais

2022-05-10 18:30:00 – 2022-05-10

Beauvais Oise Auditorium Rostropovitch Mardi 10 mai à 18h30 Jeudi 12 mai à 18h30 Les “En scène !” sont des auditions d’élèves transversales entre les différentes classes, esthétiques ou disciplines Auditorium Rostropovitch Mardi 10 mai à 18h30 Jeudi 12 mai à 18h30 Les “En scène !” sont des auditions d’élèves transversales entre les différentes classes, esthétiques ou disciplines conservatoire@beauvaisis.fr +33 3 44 15 67 04 Auditorium Rostropovitch Mardi 10 mai à 18h30 Jeudi 12 mai à 18h30 Les “En scène !” sont des auditions d’élèves transversales entre les différentes classes, esthétiques ou disciplines Libre d’utilisation

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Beauvais, Oise Autres Lieu Beauvais Adresse Ville Beauvais lieuville Beauvais Departement Oise

Beauvais Beauvais Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauvais/

En scène ! Beauvais 2022-05-10 was last modified: by En scène ! Beauvais Beauvais 10 mai 2022 Beauvais Oise

Beauvais Oise