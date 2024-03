En savoir plus sur le compost ! – MEUDON Eco-atelier de Meudon Meudon, dimanche 7 avril 2024.

En savoir plus sur le compost ! – MEUDON À l’aide d’un jeu participatif tu seras invité à identifier les déchets alimentaires et non alimentaires pouvant être compostés. Dimanche 7 avril, 14h30 Eco-atelier de Meudon Atelier gratuit en accès libre

Tu découvriras également le cycle naturel d’un déchet organique et les astuces pour obtenir un compost de qualité.

Dimanche 7 avril 2024 de 14h30 à 18h – En continu

Public familial, à partir de 8 ans.

À l’éco-atelier Pierre Rabhi, salle Chêne, allée du Canada – Meudon

Eco-atelier de Meudon Allée du Canada, Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France

