EN SAVOIR PLUS SUR LE BAFA

EN SAVOIR PLUS SUR LE BAFA, 18 mai 2022, . EN SAVOIR PLUS SUR LE BAFA

2022-05-18 – 2022-05-18 Régulièrement, le PIJ accueille la Ligue de l’Enseignement de l’Hérault pour des sessions d’information sur le Bafa. Objectif : informer chacun et chacune sur les diplômes (BAFA et BAFD), les différentes sessions organisées à Lunel et à Montpellier ainsi que sur les aides existantes. Bref, toutes les clés pour accompagner ces jeunes dans leurs projets. Régulièrement, le PIJ accueille la Ligue de l’Enseignement de l’Hérault pour des sessions d’information sur le Bafa. Objectif : informer chacun et chacune sur les diplômes (BAFA et BAFD), les différentes sessions organisées à Lunel et à Montpellier ainsi que sur les aides existantes. Bref, toutes les clés pour accompagner ces jeunes dans leurs projets. Régulièrement, le PIJ accueille la Ligue de l’Enseignement de l’Hérault pour des sessions d’information sur le Bafa. Objectif : informer chacun et chacune sur les diplômes (BAFA et BAFD), les différentes sessions organisées à Lunel et à Montpellier ainsi que sur les aides existantes. Bref, toutes les clés pour accompagner ces jeunes dans leurs projets. ©Ville de Lunel dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville