En rut à Ranrupt Ranrupt, 25 juin 2022

En rut à Ranrupt

Place de la mairie Ranrupt Bas-Rhin

2022-06-25 – 2022-06-25

Ranrupt

Bas-Rhin

Ranrupt

Ils ont chassé le Rut à Ranrupt en 2020 et il est revenu par les bois l’année d’après… Souvenez-vous : une balade forestière avec des haltes musicales entre feuilles, fougères et humus, une version inédite et enchanteresse du Rut mais une grosse frustration : celle de ne pouvoir engloutir bières et tartes flambées sur la place de la Mairie à l’issue de cette extase bucolique.

En bien, madame, monsieur, ma.on petit.e, cette année c’est DOUBLE FORMULE ! La balade dans les bois d’abord, avec 3 haltes musicales : Old Cat (blues forestier), Appât de louves (chansonnes lupines), Mc Eponyme & Nouns (rap à bois). La formule originale ensuite : un concert magistral d’orgue de Sébastien Hulard en l’église de Ranrupt, puis des groupes de musique moderne sur le mythique semi-remorque : Turpin Brats (garage rock en camion), Handle4Dad (bubble punk), Planimetric (wave rock qui brûle et qui gèle), 6 Nal (DJ Set à la berlinoise).

Et les petits chalets avec de chouettes assos pour les animer : Emmaüs, Nigloo, Papier Gâchette, créateurs sans dieux ni maîtres, expositions… Et bien sûr les breuvages célestes, grillades et tartes flambées.

+33 6 18 19 21 04

Ranrupt

dernière mise à jour : 2022-06-15 par