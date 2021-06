En rut à Ranrupt Ranrupt, 26 juin 2021-26 juin 2021, Ranrupt.

En rut à Ranrupt 2021-06-26 13:00:00 – 2021-06-26 19:00:00

Ranrupt Bas-Rhin Ranrupt

Promenons-nous dans les bois voir si le loup ‘y est pas ! Parcours forestier avec concerts et expos ludiques. Des sonorités plurielles, transgenres et pas marchandes pour un sou, des petits objets qui dansent dans des chalets de bois, de la création sans Créateur, de la récréation sans maîtres, de la joie pas feinte, du feu qui brûle, de la bonne humeur sans niaiserie, des bières fraîches et des tartes flambées chaudes.

