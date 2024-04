En route vrs les J.O. de 2024 ! Le relais de Chantelouve, dimanche 21 avril 2024.

En route vrs les J.O. de 2024 ! dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 21 – 27 avril Le relais de Chantelouve 600

Début : 2024-04-21T10:00:00+02:00 – 2024-04-21T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-27T00:00:00+02:00 – 2024-04-27T17:00:00+02:00

Encore quelques mois d’attente avec les Jeux Olympiques de 2024 en France ! Nous t’invitons à vivre un séjour riche en initiative sportive, en découvertes et en fous-rire.

En colo, nous organiserons une cérémonie d’ouverture de nos propres J.O.

Au programme : Tu auras l’occasion de participer à des sports collectifs, de t’essayer au tir à l’arc, à l’escalade, ainsi qu’à des jeux de raquettes. Mais aussi pourquoi pas, parler d’inclusion et de Handisport ?

Nous t’aiderons à créer un hymne et un totem pour la journée des Olympiades en folie à la fin du séjour, où tu pourras t’amuser et relever des défis en équipes dans les sports découverts ou perfectionnés pendant ton séjour.

De plus, tu auras la chance de repousser tes limites sur des Passerelles himalayennes de 180 à 220 mètres.

Saches que tes sourires, ta bonne humeur, ton dépassement de soi et du fair-play seront au cœur de l’expérience !

Juste avant votre départ, nous clôturerons ces « Jeux Olympiques » avec une cérémonie de remise des médailles.

Et bien sûr, ne manque pas nos veillées organisées chaque soir, y compris la célèbre boum de fin de séjour.

