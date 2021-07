La Courneuve La Courneuve La Courneuve, Seine-Saint-Denis En route vers un monde de musique : Concert La Courneuve La Courneuve Catégories d’évènement: La Courneuve

Seine-Saint-Denis

En route vers un monde de musique : Concert La Courneuve, 31 juillet 2021, La Courneuve. En route vers un monde de musique : Concert 2021-07-31 14:30:00 14:30:00 – 2021-07-31 15:15:00 15:15:00 Maison du parc de La Courneuve Avenue Waldeck Rochet (entrée Tapis Vert)

La Courneuve Seine-Saint-Denis La Courneuve Partez pour un voyage musical avec l’artiste DenDana ! https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/les-parcs/parc-georges-valbon/agenda-juillet-aout-septembre/en-route-vers-un-monde-de-musique-concert dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: La Courneuve, Seine-Saint-Denis Autres Lieu La Courneuve Adresse Maison du parc de La Courneuve Avenue Waldeck Rochet (entrée Tapis Vert) Ville La Courneuve lieuville 48.94482#2.4002