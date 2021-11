En route vers Noël Saint-Germain-des-Grois, 11 décembre 2021, Saint-Germain-des-Grois.

En route vers Noël Saint-Germain-des-Grois

2021-12-11 14:30:00 14:30:00 – 2021-12-12 18:00:00 18:00:00

Saint-Germain-des-Grois Orne Saint-Germain-des-Grois

L’Association Saint-Germain des Grois Patrimoine vous attend près de la crèche en l’église de Saint-Germain des Grois et dans la salle communale pour une pause conviviale au salon de thé et quelques emplettes gourmandes, décoratives et lumineuses le samedi 11 et dimanche 12 décembre de 14h30 à 18h.

+33 6 62 58 00 83

Saint-Germain-des-Grois

