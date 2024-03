En route vers Mars Bleu EHPAD Le Bois Joli Auzances, mardi 19 mars 2024.

En route vers Mars Bleu EHPAD Le Bois Joli Auzances Creuse

EN ROUTE VERS MARS BLEU

Les associations Bud’ à Pattes et les Mille-Pattes vous proposent 2 randonnées … à vous de choisir!

Stand d’information et remise de kit de dépistage en faveur du cancer colorectal réalisée par un professionnel de santé. On vous attend nombreux!

MARDI 19 MARS

Départ de l’EHPAD Le Bois Joli à Auzances

14h Circuit 10 km

15h Circuit 5-6 km

MERCREDI 27 MARS

Départ du Centre Hospitalier « Les Genêts d’Or » à Évaux-les-Bains

14h30 Circuit 6-7 km

Une collation offerte au retour! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 14:00:00

fin : 2024-03-19

EHPAD Le Bois Joli 8 Rue du Dr Mazeron

Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine millepattesauz@sfr.fr

L’événement En route vers Mars Bleu Auzances a été mis à jour le 2024-03-08 par Marche et Combraille en Aquitaine