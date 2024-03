EN ROUTE VERS LES JOP 2024 Salle Jacques Brel Montigny-le-Bretonneux, vendredi 22 mars 2024.

EN ROUTE VERS LES JOP 2024 FIGHTER Vendredi 22 mars, 20h30 Salle Jacques Brel Tarif unique de 5€

Début : 2024-03-22T20:30:00+01:00 – 2024-03-22T22:30:00+01:00

Micky Ward est un jeune boxeur dont la carrière stagne. Il va rencontrer Charlene, une femme au caractère bien trempé, qui va l’aider à s’affranchir de l’influence négative de sa mère, qui gère maladroitement sa carrière, et de ses sœurs envahissantes.

Son demi-frère Dicky Eklund, lui, a connu la gloire sur le ring, il y a bien longtemps. C’était avant qu’il ne sombre dans la drogue, avant son séjour en prison.

Entre le sportif en quête d’un second souffle et l’ex-toxico, il y a longtemps que le courant ne passe plus. Trop de non-dits, d’échecs et de souffrances. Pourtant, parfois, les hommes changent, et Micky et Dicky vont peut-être avoir ensemble, la chance de réussir ce qu’ils ont raté chacun de leur côté…

Salle Jacques Brel 4 rue de la Mare aux Carats 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01.39.30.31.70 »}]