du samedi 12 juin au samedi 26 juin à La Minoterie de Lésigny sur réservation 5 euros

Conférence clownesque La Minoterie de Lésigny 11 rue du moulin 86270 Lésigny Lésigny Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T15:00:00 2021-06-12T16:00:00;2021-06-26T15:00:00 2021-06-26T16:00:00

