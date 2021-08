Nantes Showroom Smile - Nantes Loire-Atlantique, Nantes En route vers la mobilité durable avec Smile Showroom Smile – Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

En route vers la mobilité durable avec Smile Showroom Smile – Nantes, 23 septembre 2021, Nantes.

le jeudi 23 septembre à Showroom Smile – Nantes

L’occasion de découvrir un écosystème riche, des acteurs engagés dans la transition énergétique et la mobilité durable, mais aussi des projets déjà déployés. Avec notre partenaire Enedis, vous bénéficierez d’une visite sur le projet “smart campus enedis”, qui mêle mobilité durable, production d’énergie renouvelable et autoconsommation ! **Au programme :** des visites d’environ 1h répartie en 2 temps fort : * 30 min consacrées à la découverte des solutions smart grids au service de la recharge des véhicules électriques sur le Smart Campus Enedis avec présentation de la borne de recharge mobile de la société DROP’N PLUG (projet Smile) qui a accompagné l’intégralité du Tour de France Cycliste * 30 min de présentation SMILE orientée mobilité durable (chiffres, projets en cours, avenir, accompagnement, objectifs 2030/2050…) avec tous les outils de notre Showroom ! **4 départs de visite prévus :** * 10h * 11h30 * 14h * 15h30 **Groupes de 15 personnes maximum** **Inscription par mail :** l.steunou@smile-smartgrids.fr ou sur place en fonction des places disponibles restantes

Showroom Smile – Nantes 16 Allée des Tanneurs 44000 Nantes

