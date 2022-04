En route vers Emotopia

2022-04-30 – 2022-04-30 8 16 Eliza vit dans un monde gris, sans arbres et où les émotions ont disparu. A ses 15 ans, elle aussi perdra toutes ses émotions, mais pour Eliza, c’est hors de question !



La petite bricoleuse met au point une machine à remonter le temps pour sauver les arbres et ramener les émotions. Grâce à l’aide de Tom Tic Tac, un personnage haut en couleur, elle va voyager à travers le temps, un voyage risqué mais fantastique vers Emotopia !



Auteur : Léa Casanova

Artistes : Stéphane Battini, Léa Casanova

Pour enfants de 1 à 3 ans.

