Eure-et-Loir Nogent-le-Rotrou Ca vous chatouille les jambes depuis un moment… Mais vous n’avez jamais osé prendre vos batons et votre sac à dos ? Et si 2023 était l’année où vous vous lanciez sur les Chemins de Compostelle ? L’association Compostelle 28 et le café social Le Circonflèxe vous invitent à ce grand rendez-vous “partage d’expériences” autour des Chemins de Compostelle. Comment m’équiper, combien de kilomètres marcher par jour, dormir en gite/ en tente, voyager en groupe/ en solo… Répondez à toutes vos questions pendant cette soirée d’échanges conviviaux. Entrée libre. L’association Compostelle 28 et le café social Le Circonflèxe vous invitent à ce grand rendez-vous “partage d’expériences” autour des Chemins de Compostelle. contact@lecirconflexe.com OTC PERCHE

