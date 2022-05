En route vers 2024, Terre de Jeux en Vallée de la Creuse Le Pêchereau, 22 juin 2022, Le Pêchereau.

En route vers 2024, Terre de Jeux en Vallée de la Creuse Le Pêchereau

2022-06-22 14:30:00 – 2022-06-22

Le Pêchereau 36200 Le Pêchereau

En route vers 2024 ! Pour mettre plus de sport dans le quotidien des habitants, et partager ensemble des moments sportifs conviviaux. Balade sportive ; concerts de l’école de musique ; tente à histoires animée par la bibliothèque

– Sensibilisation au tri et au développement durable avec le SYTOM

– Village olympique avec différents partenaires ; animations sportives

– Exposition Olympique de la CASDEN : « histoire, sport et citoyenneté » à découvrir sur le parcours; exposition Indre Nature sur la biodiversité à découvrir dans le village Olympique -Escape Game – Défi #exploreTDJ via l’application Strava animé par le service éco ; et plein d’autres choses à découvrir …

Pour clôturer cet après-midi, soirée spéciale cinéma à l’Eden Palace avec le film “Chacun pour tous”.

Dans le cadre du label Terre de Jeux, la Communauté de Communes de la Vallée de la Creuse organise son premier événement.

tourisme@valleedelacreuse.fr +33 2 54 24 05 30 http://www.lavalleedelacreuse.fr/

dernière mise à jour : 2022-05-24 par