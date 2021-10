Bordeaux Station Ausone Bordeaux, Gironde “En route sur les traces de Montaigne” : lectures commentées dans le cadre Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Station Ausone, le mercredi 10 novembre à 18:00

Sur les pas de Montaigne dans son Journal de voyage, venez écouter des lectures et entrez dans l’intimité d’un Montaigne qui part prendre les eaux pour soigner sa maladie de la pierre, arrêtez-vous sur ses pas dans un cabinet de curiosités ou dans les jardins italiens, évoquez les ruines de Rome ou de Bordeaux, découvrez les livres italiens de la Renaissance. Manifestation organisée par le Centre Montaigne, avec le soutien du Service Culture de l’Université Bordeaux Montaigne, de l’équipe TELEM et de la Libraire Mollat. Toute la programmation ici : [http://centre-montaigne.huma-num.fr](http://centre-montaigne.huma-num.fr)

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Venez écouter les lectures commentées des étapes marquantes du “Journal de voyage en Italie”, par Violaine Giacomotto et Anne Bouscharain (Université Bordeaux Montaigne). Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

2021-11-10T18:00:00 2021-11-10T19:00:00

