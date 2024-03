En route pour l’aventure!!! Les Gîtes de la Ferme Dufresne Bernières, lundi 19 août 2024.

En route pour l’aventure!!! dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 19 et 23 août Les Gîtes de la Ferme Dufresne entre 525 et 615 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-19T07:00:00+02:00 – 2024-08-19T07:30:00+02:00

Fin : 2024-08-23T19:00:00+02:00 – 2024-08-23T19:30:00+02:00

Situé en Normandie, dans le pays de Caux , à 8km de Bréauté-Beuzeville, nous bénéficierons d’un environnement calme et authentique. C’est à seulement 30 min du Havre que nous serons séduits par ses nombreux pommiers et les saules bordant la mare close. Nous apprécierons au travers des différentes activités la diversité des paysages du pays de Caux.

3 aventures selon votre choix à l’inscription

L’aventure en campagne « idéal 1er séjour »

Lors de ce séjour, les enfants seront initiés à la pratique de diverses activités :

Une séance d’accrobranche au Woody Parc de Fécamp, une séance de pêche en étang à Colleville , une séance de vélo-rail au départ du village « Les Loges » et découverte d’Etretat ses falaises et sa plage. Une séance de gel blaster (Paintball pour enfant ) au Woody Parc de Fécamp ainsi qu’ une séance de piscine au centre aquatique de la presqu’ile de Lillebonne.

L’aventure à cheval « débutant ou confirmé »

Lors de ce séjour, les enfants seront initiés ou se perfectionneront à la pratique de l’équitation dans le centre équestre Annouv’équid situé à Anouville-Villemesnil. Situé au cœur du Pays de Caux, non loin de Fécamp, Les enfants seront accueillis par Marie et Jérôme professionnels de l’activité équestre. Dans ce corps de ferme de plus de 30 hectares, nous aurons la possibilité de découvrir la mini ferme, la pension équestre ainsi que le marché de la ferme.

5 séances en demi journée/ enfant seront proposées.

L’aventure en BMX « une pratique acrobatique »

Lors de ce séjour, les enfants seront initiés ou se perfectionneront à la pratique du BMX avec le club omnisport de Bolbec/Nointo Bmx. Grace à l’aménagement d’une piste mobile sur le centre de vacances , les enfants découvriront les différentes pratiques possibles de ce sport extrême ainsi que les caractéristiques spécifiques de ce vélo. 5 séances en demi journée seront proposées dont 4 sur le lieu d’hébergement et une dernière séance directement sur site à omnisport de Bolbec.

Et pour l’ensemble du groupe

Les enfants découvriront le musée des pêcheries de Fécamp, et participeront à la cueillette de fruits à la cueillette Dumesnil situé à Grainville-Ymauville. Nous profiterons également des beaux paysages de la côte d’Albâtre au travers d’une balade sur les sentiers pédestres. Toutes ces activités sont encadrées par des professionnels. Enfin des activités de détente; grands jeux, activités manuelles, ateliers nature et veillées agrémenteront les journées et les soirées.

Les Gîtes de la Ferme Dufresne 1161 rue de la ferme Dufresne 76210 Bernieres Bernières 76210 Ferme du Quesnay Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06.68.60.43.61 »}]

mini colo avec aventures au choix