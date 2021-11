En route pour l’Asie, festival de cinéma jeune public Musée du quai Branly Jacques Chirac, 30 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 30 octobre au 7 novembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h30 à 12h30

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14h30 à 16h30

gratuit

Pour les vacances de la Toussaint et à l’occasion de l’exposition Ultime combat, le festival Jeune Public du musée du Quai Branly consacre 18 séances au cinéma d’Asie de l’Est à découvrir du 30 octobre au 7 novembre.

Une semaine durant, le festival fait la part belle au cinéma animé d’Asie, avec quelques grands classiques des réalisateurs Isaho Takahata et Hayao Miyazaki, de leurs débuts jusqu’à la création de l’emblématique Studio Ghibli. Trois séances (Le Roi des Singes, Les Petits Canards de Papier et Trésors du Studio d’Art) et un ciné-concert autour des Contes chinois seront consacrées au Studio d’Art de Shanghai. Au début des années 1960, 380 personnes travaillent pour le Studio, et son importance est comparable à celle des Studios Disney ! Certains sont spécialisés dans le dessin animé, d’autres dans le découpage articulé et les poupées. Le studio s’inspire autant des arts traditionnels (calligraphie et peinture) que des arts populaires (papiers découpés, papiers pliés, estampes, théâtre de marionnettes, théâtre d’ombres, théâtre d’opéra…) ou des arts décoratifs !

C’est également l’occasion de montrer les drôles de petits films du japonais Koji Yamamura ou de partir à la découverte des films d’animation de Corée et Taiwan.

Bonnes projections !

PROGRAMMATION

Samedi 30 octobre :

11h : Mon voisin Totoro, Hayao Miyazaki

15h : Pompoko, Isao Takahata

Dimanche 31 octobre :

11h : Le Petit Chat curieux – Komaneko , Tsuneo Goda

15h : Le roi des singes contre le Palais céleste, Wan Lai-Ming

Lundi 1er novembre 2021 :

11h : La boîte à malice, Koji Yamamura

15h : Happiness Road, Hsin Yin Sung

Mardi 2 novembre :

11h : Yobi le renard à cinq queues, Lee Sung-gang

15h : Okko et les fantômes, Kitarô Kôsaka

Mercredi 3 novembre :

11h : Ponyo sur la falaise, Hayao Miyazaki

15h : Ciné-concert : Contes chinois (sous réserve)

Jeudi 4 novembre :

11h : Oseam, Sung Baek-Yeop

15h : L’été de Kikujiro, Takeshi Kitano

Vendredi 5 novembre :

11h : Bonjour, Yazujiro Ozu

15h : Un été avec Coo, Keiichi Hara

Samedi 6 novembre :

11h : Horus, Prince du Soleil, Isao Takahata, Hayao Miyazaki

15h : Princesse Mononoke, Hayao Miyazaki

Dimanche 7 novembre :

11h : Les Petits Canards de Papier, YU Zheguang

15h : Trésors du Studio d’art de Shanghai

Musée du quai Branly Jacques Chirac 37 quai Branly Paris 75007

9 : Iéna (390m) 9 : Alma – Marceau (395m)



