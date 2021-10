Pithiviers-le-Vieil Roseraie de Morailles Loiret, Pithiviers-le-vieil En route pour la retraite ! Roseraie de Morailles Pithiviers-le-Vieil Catégories d’évènement: Loiret

du lundi 15 novembre au lundi 6 décembre à Roseraie de Morailles

Jeune retraité ou proche de l’être ? Venez participer aux ateliers collectifs “En route pour la retraite !” qui vous sont proposés à la Roseraie de Morailles (Pithiviers-le-Vieil). Au programme : – Echanges sur la retraite et ses représentations le 15 novembre – Activité marche nordique le 22 novembre – Découverte d’actions engagées le 6 décembre Ces ateliers sont gratuits, l’inscription préalable est obligatoire auprès de Margaux Dablanc : 06 75 73 51 30 – [margaux.dablanc@murec.fr](mailto:margaux.dablanc@murec.fr)

Sur inscription – Gratuit

Ateliers pour favoriser un passage à la retraite serein Roseraie de Morailles 1 rue André Eve, Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-Vieil Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-15T14:00:00 2021-11-15T17:00:00;2021-11-22T15:30:00 2021-11-22T17:00:00;2021-12-06T15:30:00 2021-12-06T17:00:00

