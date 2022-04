EN ROUTE POUR LA PÊCHE À PIED, 29 octobre 2022, .

EN ROUTE POUR LA PÊCHE À PIED

2022-10-29 13:30:00 – 2022-10-29 15:00:00

Le temps d’une marée basse et sous la forme d’une pêche à pied responsable, venez observer et comprendre le mode de vie des animaux marins qui fréquentent un milieu naturel pas comme les autres… l’estran. Cette excursion sera également l’occasion de découvrir et de déguster quelques algues comestibles sur les rochers.

Saveurs détonnantes garanties !

Infos utiles :

Le vendredi 15 avril à 10h30 et le samedi 29 octobre à 13h30.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué au moment de la réservation.

Visite à pied. Disposer d’une tenue adaptée à la pêche à pied, bottes, chaussures en plastique…

Durée de la visite : 1h30 environ.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme car le nombre de personnes est limité.

L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler en cas d’intempéries ou si le nombre de participants est insuffisant.

Visite conseillée à partir de 6 ans.

Programme susceptible d’être modifié en fonction des mesures sanitaires.

Tarifs :

Adulte : 9€

Enfant -12 ans : 5€

