En route pour la nature Parking de la mairie St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

St lyphard

En route pour la nature Parking de la mairie, 25 mai 2022, St lyphard. En route pour la nature

Parking de la mairie, le mercredi 25 mai à 14:00

Sortie vélo – Au creux des vieilles pierres du village ou au détour d’une chaumière, se cachent des merveilles dans les coins de nature tout proche… Prenons le temps de les observer. Au fil des chemins, arrêtons-nous pour quelques jeux et autres pauses sensorielles. Balade courte (environ 5km) sur parcours parfois rocailleux, milieu forestier/humide et routes. N’oubliez pas votre vélo, votre casque et votre gilet jaune! Animé par le CPIE Loire Océane.

Public

Sortie vélo – Au creux des vieilles pierres du village ou au détour d’une chaumière, se cachent des merveilles dans les coins de nature tout proche… Prenons le temps de les observer. Au fil des … Parking de la mairie 1 rue de Kério 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T14:00:00 2022-05-25T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, St lyphard Autres Lieu Parking de la mairie Adresse 1 rue de Kério 44410 St lyphard Ville St lyphard lieuville Parking de la mairie St lyphard Departement Loire-Atlantique

Parking de la mairie St lyphard Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st-lyphard/

En route pour la nature Parking de la mairie 2022-05-25 was last modified: by En route pour la nature Parking de la mairie Parking de la mairie 25 mai 2022 Parking de la mairie St lyphard St lyphard

St lyphard Loire-Atlantique