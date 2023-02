EN ROUTE POUR EMOTOPIA REPAS POSSIBLE CONTACTEZ LE THEATRE LA COMEDIE DES K’TALENTS PERPIGNAN Catégories d’Évènement: Perpignan

Eliza vit dans un monde gris, sans arbres et où les émotions ont disparues. A ses 15 ans, elle aussi perdra toutes ses émotions, mais pour Eliza, c'est hors de question ! Elle met au point une machine à remonter le temps pour sauver les arbres et ramener les émotions. Grâce à l'aide de Tom Tic Tac, un personnage haut en couleur, elle va voyager à travers le temps, un voyage risqué mais fantastique vers EMOTOPIA !

LA COMEDIE DES K'TALENTS
27 avril 2023, 16:00
PERPIGNAN
Tarif : 14.0 euros

