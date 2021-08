En route pour Courir le monde en 60 jours Esplanade des Riveurs, 18 septembre 2021, Nantes.

2021-09-18 Lancement :Rendez-vous à partir de 9hSur place : Esplanade des Riveurs à NantesÀ distance : lien de connexion fourni une fois inscrit

Horaire : 09:00 12:00

En route pour Courir le monde en 60 jours, c’est l’événement qui permettra aux Nantais de découvrir quelles étapes les attendront lors du défi de l’hiver 2022 et de lancer leur préparation. Le 18 septembre 2021, les coureurs parcourront la ville durant toute la matinée et découvriront, à travers des énigmes et des animations, les différentes étapes du monde dans lesquelles passera la course “Courir le monde en 60 jours”. Celle-ci leur permettra de faire un tour du monde virtuel en équipe pendant 8 semaines, de découvrir différentes cultures et contrées, et de garder la forme tout l’hiver dans la bonne humeur ! Dans le cadre de Nantes Digital Week

Esplanade des Riveurs Parc des Chantiers – près des Machines de l’Ile Île de Nantes Nantes