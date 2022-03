En route pour Compostelle ! Alyscamps (nécropole antique et médiévale,église romane) Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

En route pour Compostelle ! Alyscamps (nécropole antique et médiévale,église romane), 17 avril 2022, Arles. En route pour Compostelle !

Alyscamps (nécropole antique et médiévale, église romane), le dimanche 17 avril à 17:00

Au Moyen Âge, de nombreux pèlerins partent d’Arles pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le cimetière des Alyscamps est alors auréolé de légendes et hanté de personnages illustres, qui rêvent de vous raconter leurs souvenirs. _Le public est accueilli selon les consignes sanitaires en vigueur. Il est demandé à chacun de veiller au respecter des mesures barrières et de la distanciation physique, de se conformer aux instructions spécifiques aux activités et de respecter la jauge annoncée. Ces aménagements sont susceptibles d’être adaptés._

Spectacle inclus dans le tarif d’entrée de l’amphithéâtre, gratuit -18 ans accompagné d’un adulte, gratuit pour les Arlésiens sur présentation d’un justificatif

Contes présentés par Fabien Bages dans le site des Alyscamps (nécropole antique et médiévale, église romane) Alyscamps (nécropole antique et médiévale,église romane) Avenue des Alyscamps 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T17:00:00 2022-04-17T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Alyscamps (nécropole antique et médiévale,église romane) Adresse Avenue des Alyscamps 13200 Arles Ville Arles lieuville Alyscamps (nécropole antique et médiévale,église romane) Arles Departement Bouches-du-Rhône

Alyscamps (nécropole antique et médiévale,église romane) Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

En route pour Compostelle ! Alyscamps (nécropole antique et médiévale,église romane) 2022-04-17 was last modified: by En route pour Compostelle ! Alyscamps (nécropole antique et médiévale,église romane) Alyscamps (nécropole antique et médiévale,église romane) 17 avril 2022 Alyscamps (nécropole antique et médiévale Arles église romane) Arles

Arles Bouches-du-Rhône